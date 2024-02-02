В Польше беларуса приговорили к 4 годам лишения свободы за шпионаж на военную разведку России

Суд Белостока приговорил к четырем годам лишения свободы беларуса и россиянина, которых обвинили в шпионаже в пользу военной разведки России, пишет PolskieRadio.

Суд засчитал обоим время содержания под стражей, а также обязал их оплатить судебные издержки по делу. Весь судебный процесс длился более года. Издание пишет, что приговор не является окончательным.

Военная полиция в Белостоке задержала беларуса и россиянина по обвинению в шпионаже в пользу иностранной разведки 21 и 22 апреля 2022 года. Их поместили под стражу, где они пробыли до суда.

В 2023 году прокуратура предъявила гражданам России и Беларуси обвинение в шпионской деятельности для ГРУ с 2017 по апрель 2022 года.

По словам пресс-секретаря окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скржинярж, следствие установило, что россиянин и беларус «участвовали в деятельности российской военной разведки по разведке военных объектов, имеющих решающее значение для обороны Польши».

Гражданин Беларуси, по ее словам, сначала учился в одном из вузов Белостока, а после устроился на работу в организацию парашютной подготовки. Там он установил «в том числе социальные связи», которые использовал в шпионских целях. Россиянин осуществлял шпионаж «под видом культурной деятельности и туризма».

Прокуратура установила, что шпионская деятельность подсудимых была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши.

Обвиняемые собирали информацию, например, о выполнении задач польскими солдатами на границе с Беларусью, связанных с «миграционным кризисом»; о численности военнослужащих, структуре подразделений, использовании техники и так далее.