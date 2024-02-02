Суд впервые признал «экстремисткой» страницу в новой социальной сети Threads

Суд Железнодорожного района Гомеля признал «экстремистской» страницу издания «Еỳрарадыё» в новой социальной сети Threads, следует из обновленного списка на сайте Мининформа.

Мининформ опубликовал большое обновление списка «экстремистских» материалов. Туда впервые попала страница с новой социальной сети Threads издания «Еỳрарадыё».

Threads — сервис микроблогинга и социальная сеть, которая принадлежит компании Meta Platforms, материнской компании Facebook и Instagram. Пользователи называют ее аналогом старого Твиттера, который переименовали в X после того, как соцсеть выкупил Илон Маск.