Выставка к юбилею Быкова закрывается на 4 месяца раньше запланированного

Закрывается выставка, которая посвящена 100-летию народного писателя Василия Быкова в Государственном музее истории беларуской литературы, на это обратило внимание издание «Наша Ніва». Также эту информацию подтвердили сотрудники музея журналисту «Медиазоны», позвонившему под видом посетителя экспозиции.

Выставку к 100-летию Василия Быкова «Жыццё праз абрысы і лініі» планировали показать в Государственном музее истории беларуской литературы с 25 января до 5 мая. Экспозиция проработала всего 10 дней и ее закрывают.

«Что-то там будут пересматривать, не знаю. Если хотите успеть — приходите на выходных», — сообщили в музее.

На выставке представлено более 70 иллюстраций Василия Быкова: пейзажи, дома, дворы из детства, воспоминания о войне, случаи из жизни, самоироничные зарисовки, освоение автомобильного дела, строительство дачи в Ждановичах.