В 2023 году следствие велось по 1 263 уголовным делам за «оскорбление» Лукашенко

В 2023 году велось следствие по 1 263 уголовным делам, которые возбудили за оскорбление Лукашенко (статья 368 УК), сообщил представитель объединения бывших силовиков BELPOL Андрей Остапович на встрече, посвященной актуальной ситуации с правами человека в Беларуси, передает «Позірк».

Еще 1 570 уголовных дел велось следствием за оскорбление представителя власти (статья 369 УК).

Кроме того, среди самых массовых уголовных статей, по которым возбуждены политически мотивированные дела, являются:

798 уголовных дел за грубое нарушение общественного порядка (статья 342 УК);

423 уголовные дела за финансирование «экстремистской» деятельности (статья 361-2 УК);

261 уголовное дело за содействие «экстремистской» деятельности (статья 361-4 УК);

238 уголовных дел за незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных (статья 203-1 УК)

98 уголовных дел за злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения (статья 411 УК);

88 уголовных дел за создание «экстремистского» формирования либо участие в нем (статья 361-1 УК);

83 уголовных дела за разжигание социальной вражды (статья 130 УК);

76 уголовных дел за надругательство над государственными символами (статья 370 УК);

43 уголовных дела за призывы к санкциям (статья 361 УК);

36 уголовных дел за участие в вооруженном формировании или вооруженном конфликте (статья 361-3 УК);

14 уголовных дел за дискредитацию Республики Беларусь (статья 369-1 УК).

Всего, по словам Остаповича, политически мотивированными за 2023 год следует считать 6 419 уголовных дел.