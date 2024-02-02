Суд оштрафовал 75-летнего активиста Бориса Хамайду на 600 рублей за распространение «экстремистских» материалов

Суд Первомайского района Витебска оштрафовал 76-летнего активиста Бориса Хамайду на 600 рублей за распространение «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП), пишет Витебская «Вясна».

Правозащитники сообщают, что из суда милиционеры снова отвезли Хамайду его в РУВД, где на мужчину составили еще один административный протокол. Суд по нему пройдет в понедельник.

Хамайду задержали 23 января в Витебске. После обыска активиста перевезли в первомайский РОВД Втебска. Там беларусу сообщили, что на его странице в фейсбук нашли подписку на «запрещенные сайты».

Ранее 76-летнего витеблянина задерживали из-за обложки паспорта с «Погоней».