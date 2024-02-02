Беларуса в США обвиняют в отмывании денег и киберпреступлении

42-летнему гражданину Беларуси и Кипра Александру Клименко предъявлено обвинение в «преступном сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по оказанию денежных услуг», об этом со ссылкой на Министерство финансов США пишет «Позірк».

Александр Клименко был задержан в Латвии 21 декабря прошлого года по запросу США, он уже выдан этой стране.

Как пишет издание, с 2011 по 2017 год Клименко вместе с гражданином России Александром Винником «контролировал биржу цифровых валют BTC-e, а также, предположительно, компанию по предоставлению технологических услуг Soft-FX и финансовую компанию FX Open».

Как сказано в сообщении американского ведомства, BTC-e была крупной структурой, которая занималась «киберпреступностью и отмыванием денег в интернете», позволяла своим пользователям «торговать биткоином с высоким уровнем анонимности».

Организация «создала клиентскую базу, в значительной степени зависящую от преступной деятельности». Эта база, предположительно, «использовалась для содействия преступлениям, начиная от компьютерных взломов и заканчивая мошенничеством, кражей личных данных, схемами возврата налогов, коррупцией и незаконным оборотом наркотиков».

Компания BTC-e и ее операторы для реализации своих схем, вероятно, использовали серверы, расположенные в США. Они «были арендованы и обслуживались Клименко и компанией Soft-FX».

BTC-e — площадка торгов криптовалютами в реальном времени, ориентированная в первую очередь на русскоязычных пользователей. На март 2014 года занимала третье место по объему торгов на паре биткойн/доллар и первое на паре биткойн/рубль.