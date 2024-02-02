Литва признала беларуса угрозой нацбезопасности из‑за работы в МЧС в 2018 году, он оспаривает это решение

Департамент миграции Литвы признал угрозой нацбезопасности жителя Речицы Сергея Кравченко, который вынужденно уехал из Беларуси в 2020 году. Такое решение Литва приняла из-за работы беларуса в МЧС с 2015 по 2018 год, об этом мужчина рассказал изданию «Зеркало».

В 2020 году Кравченко работал на предприятии «Белоруснефть-Промсервис». После инаугурации Лукашенко мужчина записал видеообращение, где призвал коллег из «Белоруснефти» не молчать и «высказать свое мнение».

После публикации ролика с Кравченко связалась Мария Мороз, руководившая штабом Светланы Тихановской, и предложила его семье уехать из страны.

Семья Кравченко переехала в Литву в сентябре 2020 года. У супругов были годовые гуманитарные визы. Мужчина устроился работать электриком и получил рабочий ВНЖ. В 2021 супруга мужчины с детьми подались на статус беженцев.

В 2023 году Сергей решил изменить ВНЖ с рабочего, на «по воссоединению семьи, у которой в Литве статус беженца». Однако ответ на поданное заявление долго не приходил. Кравченко решил не дожидаться и также подать документы на статус беженца.

Во время интервью ему сообщили, что мужчину признали угрозой национальной безопасности Литвы. По словам Сергея, основанием стало то, что он с 2015 по 2018 год служил пожарным-спасателем в МЧС. Эти данные он указывал в анкете для получения ВНЖ и визы.

Несмотря на новость об угрозе нацбезопасности, документы на беженство у беларуса приняли. Однако рассмотрение заявления растянулось на полгода.

24 января мужчине сообщили, что он имеет право на получение беженства по ряду пунктов: он активно участвовал в акциях против режима, а также он человек, которого в Беларуси будут преследовать и после могут подвергнуть пыткам и тюремному заключению. Однако из-за работы в МЧС он все же признан угрозой национальной безопасности, так как должен быть лоялен власти.

— Дальше они сообщили: в связи с тем, что в Беларуси нет никакого региона, где бы мне было безопасно, мне решили дать гуманитарный ВНЖ на год, — говорит Сергей, отмечая, что с частью решения он не согласен и данные о его признании угрозой будет обжаловать. — Если этого не сделать, ты автоматически соглашаешься, что являешься угрозой нацбезопасности. И в следующий раз, когда станешь делать документы, у них появятся все основания отказать.