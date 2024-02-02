Силовики отчитались о задержании работника медцентра ЛОДЭ

Милиционеры отчитались о задержании врача анастезиолога-реаниматолога частного медцентра ЛОДЭ. Видео с мужчиной опубликовано в провластном телеграм-канале «Первый рубеж».

На милицейском видео мужчина говорит, что его зовут Тимур, он живёт в Бресте. На него составили протокол по распространению «экстремистких материалов» (статья 19.11 КоАП). В телефоне врача нашли денежный перевод в телеграм-канал «Нехта».

По информации правозащитного центра «Вясна», задержанного зовут Тимур Лозко.

В 2022 году его задерживали по статье о нарушении порядка или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).