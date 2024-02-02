Сайт расследовательского медиа «Бюро» признали «экстремистским»

Сайт расследовательского медиа «Бюро», которые делали расследование о беларуских компаниях, которые занимаются экспортом автомобилей из Европу в Россию в обход санкций, признали «экстремистским», это следует из обновленного списка «экстремистских» материалов на сайте Мининформа.

Ранее сайт «Бюро» заблокировали на территории Беларуси после выхода материала расследователей про Беларуский Красный Крест.

«Бюро» в начале декабря 2023 года запустили бывшие журналисты «Беларуского расследовательского центра».

Помимо «Бюро», суд Железнодорожного района Гомеля признал «экстремистскими» материалами признаны чат проекта IBA Group с расписанием и маршрутами автобусов по всей стране «Транспорт BY», чат любителей общественного транспорта Гомеля «Общественный транспорт Гомеля» и канал с информацией обо всех изменениях в работе общественного транспорта Гомеля «Гомельский транспорт». Во всех этих каналах и чатах обсуждались только вопросы общественного транспорта.

Также «экстремистскими» признаны телеграм-каналы и чаты: «Инклюзивная Польша», «Зрабi КУСЬ, кабвызвалiць Беларусь!», «Post-Rudzik чат», «Беларускае Радыё Рацыя Chat», «УНИАН — новости Украины | война», «УНИАН Chat», No Context Belarus

Страницы в твиттер: «Хай так TV», No Context Belarus, «Бюро | Buro», «Спадар Джыпсiнкоỳ», Аnton Motolko, Belarusian Најun project, Radyjo Racyja.

Страницы в инстаграм: belaruscats, hajtaktv, buromedia_by, m_for_mixacb, belarusno и kastus.suprac.

А также печатные издания «Последние записи. Дневники 1945 года» автора Геббельса и «Адольф Гитлер» автора Джона Толанда.