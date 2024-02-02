В Минске силовики задержали тиктокершу, которая участвовала в антивоенном митинге в Москве

Сотрудники ГУБОПиК задержали беларускую тиктокершу Ксению Марук, видео с ней опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА"».

На камеру девушка говорит, что в Москве она участвовала в «несанкционированном митинге против СВО». Там ее задержали сотрудники Росгвардии, а суд назначил штраф.

- Я побоялась оставаться в Москве и вернулась в Республику Беларусь, город Минск. Через пару дней ко мне пришел ГУБОПиК для выяснения обстоятельств. И тепеперь я стою тут, у легендарной стены, — говорит девушка.

У Марук более 500 000 подписчиков в тик-ток и несколько тысяч в инстаграм.