Помилованного блогера Романа Протасевича исключили из «списка экстремистов»

Экс-редактора «Нехты» Романа Протасевича исключили из «перечня граждан причастных к экстремистской деятельности», заметил правозащитный центр «Вясна».

3 мая судья Минского областного суда Вячеслав Тулейко приговорил основателя канала Степана Путило к 20 годам, Яна Рудика к 19 годам, Романа Протасевича к 8 годам колонии.

Протасевичу, Рудику и Путило вменили оскорбление и клевету в отношении Александра Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК, часть 2 статьи 368 УК), разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), создание и руководство экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК) и другие.

После суда Протасевич остался под домашним арестом до вступления приговора в силу. После вступления приговора в силу блогер находился дома. Позже Александр Лукашенко его помиловал.