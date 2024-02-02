Лукашенко назначил главой Департамента финансовых расследований Андрея Самбука, сообщает «Пул первого». Ранее он был начальником следственного управления КГБ.

В объединении бывших силовиков BELPOL «Медиазоне» рассказали, что Самбук начинал службу в 1999 году в патрульно-постовой службе Советского РУВД Минска. С 2000 по 2006 год он проходил службу в органах дознания и предварительного расследования. Дослужился до должности старшего дознавателя.

После этого был переведен в центральный аппарат КГБ.

До него должность занимал Игорь Маршаллов.