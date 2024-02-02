Католический костел в Беларуси не будет благословлять гражданские браки и однополые пары

Римско-католический костел в Беларуси не намерен благословлять пары, которые «живут в нерегулярном союзе», и однополые пары, как это рекомендовал делать Ватикан, говорится в сообщении Конференции католических епископов Беларуси.

Епископы отметили, что внелитургическое благословение может быть дано всем, кто об этом просит, однако «всегда необходимо избегать благословения именно пар, живущих в так называемом "гражданском браке", а также живущих в канонически недействительном браке или однополых парах». Такое благословение, по мнению епископов, «может быть воспринято другими верующими как согласие на грех».

«Единственным супружеским союзом, который признает католический костел, является союз между мужчиной и женщиной как совокупность всей жизни, направленная по своей природе на благо супругов, а также для рождения и воспитания потомства», — подчеркивает епископат.

В конце прошлого года Ватикан издал декларацию, открывающую возможность благословлять однополые пары, но «без какой-либо ритуализации или создания впечатления брака». Папа Римский Франциск одобрил это решение.