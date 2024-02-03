Экс‑посла Украины Игоря Кизима назначили послом по особым поручениям по Беларуси

Министерство иностранных дел Украины назначило экс-посла Игоря Кизима послом по особым поручениям по Беларуси. Об этом экс-посол сообщил на своей странице в фейсбуке.

«Дорогие друзья! В последнее время в сети много сообщений по поводу моего нового назначения, связанного с отношениями с беларускими демократическими силами. Хочу прояснить этот вопрос. Решением Министра иностранных дел я назначен послом по особым поручениям по Беларуси. Очевидно, что на данный момент любой вопрос, который касается Беларуси, имеет "особый" характер», — написал Кизим.

Чиновник отметил, что среди его обязанностей — вопросы, касающиеся демократических сил Беларуси.

Игор Кизим проработал послом Украины в Беларуси с февраля 2017 по 22 июня 2023 года. Летом по указу президента Украины Владимира Зеленского посла освободили от должности.