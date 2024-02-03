В Минске после родов умер ребенок; мама записала обращение к Лукашенко, а Минздрав собрал комиссию

В минском роддоме №5 от тяжелой асфиксии умерла новорожденная девочка. Мама Екатерина Сухорукова записала видеообращение к Александру Лукашенко с просьбой разобраться в причинах случившегося.

Трагедия произошла 17 января. По словам девушки, показаний для кесарева сечения не было, несмотря на крупный плод и зеленые воды. Роды беларуске стимулировали специальным гелем.

«Схватки постепенно стали угасать. В итоге ребенка тянули вакуумом. Вытянули быстро, ребенок не заплакал. Ребенка стали сразу реанимировать. Малышка успела открыть и закрыть глазки. В 3 часа ночи мне сообщили о кровотечении в легком, позже была остановка сердца, но его удалось запустить. Вторую остановку сердца она, к сожалению не пережила.

Ребенок был полностью на аппарате, требовалось 99% кислорода. У меня один вопрос: если все было в порядке, то почему такой результат, почему не было пересмотра в сторону кесарева сечения? Уверена, ребенок был бы жив, — рассказала в видео мама малышки», — рассказала на видео минчанка.

После обращения Минздрав сообщил, что в роддоме работает специальная комиссия по вопросу оказания медицинской помощи роженице. С супругами погибшей девочки встретился министр здравоохранения Александр Ходжаев.