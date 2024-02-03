В Витебске милиция задержала 12‑летнего подростка, рассылавшего сообщения о минировании в госорганизации

Сотрудники управление по противодействию киберпреступности в Витебске задержали 12-летнего подростка. Он рассылал ложные сообщения о минировании на электронную почту госорганизаций России и Беларуси, сообщает телеграм-канал МВД.

Со своего электронного кошелька семиклассник купил виртуальную сим-карту иностранного государства и зарегистрировался в мессенджере. Через специальное ПО отправлял сообщения о минировании с требованиями эвакуации и перечисления денег. Часть сообщений отправлял от имени своего 9-летнего друга.

На видео подросток рассказал, что таким хотел отомстить другу, с которым поссорился.

В милиции напомнили, что уголовная ответственность за направление ложных сообщений наступает с 14 лет и предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. В случае с подростком ответственность нести будут его родители.