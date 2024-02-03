Двух израильтян не пустили в Беларусь из‑за фотографий военных на телефоне

В аэропорту Минска задержали двух граждан Израиля. Пограничники проверили их телефоны и взяли под стражу после того как обнаружили там фотографии солдат израильской армии, сообщает «13 канал».

По информации издания, израильтяне прилетели в Минск из Дубая.

«Мы добрались до паспортного контроля, и там решили, что нас задерживают, потому что у нас были израильские паспорта. У нас отобрали телефоны, и один из офицеров просмотрел все фотографии — пока не нашел снимки каких-то солдат-резервистов. Хотя это были не мы, он нас задержал», — рассказал один из задержанных.

Телеканал сообщает, что беларуские силовики заподозрили задержанных в службе в израильской армии. Журналист Йоси Ели в твитере написал, что после 24 часов задержания мужчинам отказали во въезде в Беларусь. Их посадили в самолет до Дубая, откуда они улетят в Израиль.