Беларусы за сутки собрали 3 тысячи евро для стачкомовца Сергея Кравченко, которого хотят депортировать из Литвы

Менее чем за сутки беларусы собрали 3 тысячи евро для стачкомовца Сергея Кравченко, которого хотят депортировать из Литвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил основатель BYSOL Андрей Стрижак.

Деньги беларусу собирали на адвоката, чтобы оспорить решение властей в суде.

В Литве Кравченко признали угрозой национальной безопасности из-за работы беларуса в МЧС с 2015 по 2018 год. В 2020 году Кравченко работал на предприятии «Белоруснефть-Промсервис». После инаугурации Лукашенко мужчина записал видеообращение, где призвал коллег из «Белоруснефти» не молчать и «высказать свое мнение».

Семья Кравченко переехала в Литву в сентябре 2020 года.