Sony запретила активацию игр в маркете Steam для пользователей из Беларуси

Sony запретила активировать видеоигры в игровом маркете Steam на территории России и Беларуси, пишет РБК. Это означает, что легально поиграть в игры, выпущенные компанией, в Беларуси не получится.

Об этом сообщил российский издатель и дистрибьютор «Бука». В своем сообщении компания предупредила, что активировать новую игру от Sony Horizon Forbidden West невозможно на территории России и Беларуси.

О проблемах активации также сообщил интернет-магазин компьютерных игр Steampay также предупредил о проблемах с активацией игр. «Сегодня мы получили информацию от издательства Sony, что активация их игр теперь недоступна для Steam-аккаунтов с регионами России и Беларуси, — говорится в публикации.

В марте 2022 года компания Sony приостановила продажу игр и приставок Playstation в России. Также Sony закрыла свой магазин PS Store для Беларуси.