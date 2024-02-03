16‑летнего брата администратора канала железнодорожников приговорили к 3 годам колонии с отсрочкой

Осенью 2023 года Артема Войтеховича, брата администратора телеграм-канала железнодорожников Сергея Войтеховича, суд приговорил к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 3 года, пишет «Вясна».

Информацию «Медиазоне» также подтвердил источник, близкий к ситуации. Подростка осудили по статье о вымогательстве (часть 2 статьи 208 УК).

Артема Войтеховича задержали в январе 2023 года в возрасте 15 лет. В мае стало известно, что беларус находится в СИЗО на Володарского в Минске. Официально причиной для задержания стал конфликт с другим учеником — Артем требовал у него деньги.

Сергей Войтехович рассказывал, что «сотрудник КГБ» , с которым он переписывался, обещал отпустить его брата в обмен на удаление канала и прекращение любой активности.