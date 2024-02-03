Гродненская милиция хочет наказывать беларусов за «тунеядство»

В Беларуси хотят ввести административную ответственность за «тунеядство». Такую идею озвучил начальник УВД Гродненского облисполкома Дмитрий Резенков на пресс-конференции 1 февраля, пишет «Вечерний Гродно».

«Что в этом было плохого — законным путем заставить людей работать, приносить пользу в первую очередь себе и своей семье, а во-вторых, — обществу? Чтобы имелись средства к существованию. А не так, как некоторые сейчас: украл, выпил, сел, украл, выпил, сел. За четыре года — пять судимостей», — отметил Резенков.

Предложение ввести административную статью за «тунеядство» милиция планирует направить в законодательный орган, который сформируется после выборов депутатов, а также озвучить на Всебелорусском народном собрании.

В конце января чиновники внесли изменения в постановление о «тунеядцах». Теперь выехавших через Россию беларусов будут фиксировать в базе «тунеядцев».