Силовики отчитались о задержании трансгендерной девушки за распространение «экстремистских материалов»

Приближенный к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ "База"» опубликовал видео с задержанной трансгендерной девушкой.

На видео задержанная рассказала, что в июне 2023 года ее избил украинец за цветную ленточку на рюкзаке и повредил палец. Задержали девушку за пересланное сообщение из «экстремистского ресурса».

Также беларуска сообщила, что у нее жил украинец, у которого вышел срок 90-дневного пребывания в Беларуси. За это на задержанную составили протокол.

В июне девушку арестовывали на 15 суток за распространение «экстремистских материалов». Когда было записано видео с девушкой, как и в каком статусе она находится сейчас — неизвестно.

Зовут беларуску Виктория, в социальных сетях она подписана как Tori Andersen.