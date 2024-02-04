Сервис для покупки товаров из Европы Euromall объявил о закрытии

Беларуский сервис для покупки товаров из Европы Euromall объявил о своем закрытии. Сообщение об этом появилось в инстаграме компании 3 февраля.

Со 2 февраля сервис больше не принимает заказы «по техническим причинам». Все заявки, которые пользователи оставили до этой даты, организация обещает выполнить.

«Благодарим каждого из вас за доверие и поддержку. До новых встреч», — сказано в инстаграме Euromall.

На страницу Euromall подписаны более 50 тысяч человек. Компания занималась доставкой продуктов, техники и одежды из Европы в Беларусь.