Жители Хойников и Рогачева жалуются на грязную воду из кранов квартир

Жители Хойников жалуются на грязную воду из кранов, пишет издание «Флагшток».

По сообщениям жителей города из чата «диалога с властью», который проанализировали журналисты, проблемы с водой в Хойниках начались еще месяц назад.

Журналисты издания позвонили в «Хойникский коммунальник» и спросили, как власти намерены решать проблему? Но на предприятии заявили, что больше не отвечают за местный водоканал:

«С этого года он передан Гомельводоканалу. Поэтому вопросы больше не к нам. Сейчас его курирует речицкий водоканал».

Позже стало известно, что похожая ситуация с водой наблюдается и в Рогачеве.

Заместитель председателя Хойницкого райисполкома Анатолий Гура сообщил местному изданию причину проблемы:

«Основную причину усматриваю в некачественной работе старой станции обезжелезивания. В ближайшие дни выводим её из эксплуатации, а взамен начинает свою работу новая. … Рассчитываем, что именно это решит проблему с качеством воды в райцентре».