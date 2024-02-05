Dev.by: мобильный разработчик Belka Games закрывает офис в Минске

Геймдев-студия с беларускими корнями Belka Games ликвидирует юрлицо в Минске, такую информацию на сайте Единого госрегистра юрлиц заметило издание Devby.io.

Официально процедура ликвидации Belka Games была запущено в конце декабря 2023 года. Решение было принято собственником.

В начале 2022 года в компании работало более 400 человек в шести филиалах, включая и минский офис.

Как пишет издание, Belka Games является одним из крупнейших мобильных разработчиков с беларускими корнями. Студия — стратегический партнер AppLovin — мировой мобильной рекламной платформы. В 2019 году Belka Games привлекла инвестиции от AppLovin, которая на тот момент оценивалась в 2 миллиарда долларов.



В 2021 году Belka Games вошла в топ-3 крупнейших паблишеров с беларускими корнями по размеру выручки. Компания получила за год 130,7 миллиона долларов. Также Belka Games вошла в топ-100 мобильных паблишеров мира по версии App Annie.