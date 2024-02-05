В оккупированном Лисичанске погиб министр ЧС самопровозглашенной ЛНР

В оккупированном Лисичанске погиб Алексей Потелещенко, министр по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной ЛНР, пишет ТАСС.

По информации издания, Потелещенко погиб 3 февраля «при ударе ВСУ по пекарне».

На должность главы ведомства самопровозглашенной ЛНР Потелещенко был назначен в сентябре 2023 года, ранее он возглавлял пожарно-спасательный отряд, кроме того, несколько лет служил в «народной милиции» ЛНР.

Украинский город Лисичанск был оккупирован летом 2022 года, с тех пор он находится под контролем России.

В пятницу 3 февраля по пекарне был нанесен удар, в результате которого, как сообщают оккупационные власти, погибли 28 человек.

«Суспільне Донбасс» со ссылкой на Лисичанскую городскую военную администрацию пишет, что в здании пекарни после оккупации города «пекли хлеб для оккупационных войск, а также проводили совещания».