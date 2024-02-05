76-летнего активиста Бориса Хамайду вызвали в суд и предложили ему разыскать свое дело

Суд Первомайского района Витебска не стал судить 76-летнего активиста Бориса Хамайду. В канцелярии мужчине сообщили, что никакого дела в отношении его не ведется, сообщил Хамайда у себя на странице в фейсбук.

Повестку на суд по административному делу Хамайде вручили 2 февраля. Тогда суд Первомайского района Витебска оштрафовал 76-летнего активиста Хамайду на 600 рублей за распространение «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП). Из суда милиционеры снова отвезли Хамайду в РУВД, где на мужчину составили еще один административный протокол и вручили повестку на суд, который должен был пройти сегодня.

Сегодня в канцелярии суда активисту предложили позвонить в РУВД и узнать, почему его дело не передали в суд, но мужчина отказался это делать.

Хамайду задержали 23 января в Витебске. После обыска активиста перевезли в первомайский РОВД Витебска. Там беларусу сообщили, что на его странице в фейсбук нашли подписку на «запрещенные сайты».

Ранее 76-летнего витеблянина задерживали из-за обложки паспорта с «Погоней».