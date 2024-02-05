Уроженца Витебска из «террористического» списка КГБ судят по пяти статьям УК

59-летнего уроженца Витебска Владимира Ворошеня, включенного в «список террористов» КГБ, судят по пяти статьям УК, пишет «Гарадзенская праваабарона».
Дело Владимира в Гродненском областном суде 5 февраля начал рассматривать судья Виктор Сенько.
Владимир Ворошень обвиняется по статьям о разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК), оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК), клевете на Лукашенко (часть 2 статьи 367) и насилии либо угрозе насилием должностному лицу (часть 2 статьи 366 УК).