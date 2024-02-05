Нидерладская компания продала российскую часть «Яндекса» частным инвесторам

Нидерландская Yandex N.V. продала российский «Яндекс» за 475 млрд российских рублей (около 5,3 млрд долларов) консорциуму из 50 частных инвесторов, сказано в пресс-релизе компании.



Yandex N.V., которая была материнской компанией всего «Яндекса», после реструктуризации продолжит развивать часть бизнеса за рубежом. До 31 июля компания должна будет сменить название.

Новой головной компанией российского «Яндекса» станет организация, зарегистрированная в Калининградской области России, Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». Акции МКАО «Яндекс» будут торговаться на Московской бирже.

Гендиректором «Яндекса» останется Артем Савиновский.

Как сказано в пресс-релизе, «Яндекс» сохранит активы и сервисы группы компаний Yandex N.V. кроме дата-центра в Финляндии и нескольких иностранных стартапов (Nebius, Toloka, TripleTen, Avr ide).