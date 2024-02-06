Трех гомельчан судят за создание чата и «поддержку Украины»; их обвиняют в содействии «экстремистской деятельности»

В Гомельском областном суде начался процесс над тремя местными жителями, которые чат и «подддерживали Украину», пишет «Флагшток».

Владимира Каменнова, Дмитрия Папкова и Игоря Черноусова обвиняют по статьям о содействии экстремистской деятельности (часть 1 и 2 статьи 361-4 УК), создании либо участии в экстремистском формировании (часть 1 статьи 361-1 УК) и оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК).

По информации издания, мужчин задержали в марте 2023 года. Тогда силовики отчитались о раскрытии в гаражном кооперативе «спящей ячейки экстремистов». На милицейском видео показали бело-красно-белый флаг на стене гаража, герб «Пагоня» на кирпиче и портрет Че Гевары.

Задержанные рассказали, что после начала войны в Украине создали чат, в котором писали «неправильные» комментарии и оскорбили Лукашенко.