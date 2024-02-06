Беларусь и Россия намерены объединить списки «экстремистов и экстремистских ресурсов»

Беларусь и Россия работают над объединением списков «экстремистов и экстремистских ресурсов», об этом со ссылкой на слова посла Беларуси в России Дмитрия Крутого пишет «Белта». По словам посла, эта идея уже не раз обсуждалась на уровне министров внутренних дел.

По его словам, вопрос объединения списков «в ближайшее время будет решен».

«У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот — которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации либо наоборот», — сказал чиновник журналистам.

В списке «причастных к экстремистской деятельности», который ведет МВД Беларуси, сейчас больше 3700 человек. МВД включает в перечень тех, в отношении кого имеется вступивший в силу приговор суда по статьям «экстремистской направленности».

Список «экстремистских материалов» ведется Министерством информации и существует с 2008 года. Однако большая часть пунктов в нем появилась после 2020 года, туда включены сайты и соцсети независимых медиа, телеграм-каналы общественных инициатив и даже книги.