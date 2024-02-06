Силовики задержали гродненца за репост в «какой‑то телеграм‑канал»

Силовики отчитались о задержании гродненца, который . Видео с ним опубликовал провластный телеграм-канал «Пульс Гродно».

На милицейском видео мужчина в куртке говорит, что делал репост в «какой-то запрещенный телеграм-канал» и не удалил ее.

На видео показывают скриншот его телефона, на котором видны ссылки на боты, которые называются «План Перамога» и «Голос».

Также гродненец рассказывает, что ранее его судили по статье о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП) и о незаконном обороте наркотиков (статься 328 УК).