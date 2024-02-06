Суд в Петербурге слушает дело против беларуса, которого обвиняют в незаконном вывозе из России афганской журналистки

Кировский суд Петербурга рассматривает дело против 14 человек из Афганистана и Беларуси, которых обвиняют в незаконном пересечении российской границы. Среди них — беларус Александр Мацулевич, пишет российское издание MR7.

Мацулевича обвиняют в организации выезда и даче взятки начальнику погранслужбы ФСБ России. По версии следствия, он — вместе с другим перевозчиком, Джелани Гулама, — обещал афганской журналистке Кобре Хассани довезти ее до Германии и сделать документы.

Слушания по делу проходят с октября 2023 года. 6 февраля 2024 года Хассани выступила с последним словом. Прокурор запросил для нее 3 года колонии по статье о незаконном пересечении границы (часть 3 статьи 322 УК РФ).

— Это преступление, которое я нехотя совершила. Меня обманули. Я все осознала и прошу прощения, — передает MR7 слова журналистки в суде.

22 мая 2022 года Хассани и семеро граждан Афганистана выехали из Москвы в Петербург, откуда они планировали попасть в Европу. Для этого каждый из них должен был заплатить по 3 тысячи долларов, писал «Север. Реалии». В Петербурге у 12 афганцев собрали по 500 долларов, из которых, по версии обвинения, Мацулевич собирался дать взятку на границе. До границы они не добрались, так как всех участников переезда задержали сотрудники ФСБ.

Как писал «Север. Реалии», в Афганистане Хассани сотрудничала с турецким информагенством Anadolu, американским радио National Public Radio News и работала на канале Afganistan Youth TV. Из страны она бежала после захвата власти талибами в августе 2021 года.