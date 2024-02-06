Беларуска получила письмо о вступлении в российскую «пионерию»

Гражданка Беларуси получила письмо-подтверждение о ее вступлении в российское «Движение Первых» — молодежную организацию, напоминающую пионерию. Об этом рассказывает российский телеграм-канал «Сирена».

«Очевидно, что я нигде не регистрировалась. В письме написано, что мне надо подтвердить почту — наверное, куча людей пойдут и подтвердят из любопытства. Так что могу предположить, что рассылкой они увеличивают количество вступивших», — рассказала девушка «Сирене».

Как пишет телеграм-канал, «Движение Первых» появилось в 2022 году для воспитания подростков «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Участники организации собирают подарки для российских военных и «исполняют Z-треки Shaman на языке жестов».

Отделения «Движения Первых» планировалось открыть во всех муниципалитетах России и аннексированной «ЛНР». 5 февраля инициатива сообщила, что планирует привлечь в свои ряды до 500 тысяч студентов — для этого там повысили максимальный возраст для вступления с 18 до 25 лет, пишет «Сирена».