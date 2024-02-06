Жителя Петрикова обвиняют по 10 статьям УК, среди которых «измена государству»

В Гомельском областном суде с 15 февраля будут слушать дело жителя Петрикова Ивана Сухомерова, которого обвиняют по 10 статьям УК, среди которых «измена государству» (часть 1 статьи 356 УК). Данные об этом заметил «Штодзень».

Сухомерова обвиняют в участии, вербовке или подготовке к вооруженному конфликту на территории другого государства (часть 1 статьи 361-3 УК), клевете в отношении Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК), финансировании «экстремистской» деятельности (части 2 и 3 статьи 361-2 УК), дискредитации Беларуси (статьи 369-1 УК), создании или участии в «экстремистском» формировании (часть 3 статьи 361-1 УК), содействии «экстремистской» деятельности (части 1 и 2 статьи 361-4 УК), надругательстве над госсимволами (статья 370 УК), призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), измене государству (часть 1 статьи 356 УК) и создании или участии в террористической организации (часть 2 статьи 290-5 УК).

Подробности дела неизвестны, заседание пройдет в закрытом режиме. Как пишет «Штодзень», Сухомерову — 28 лет. В 2017 году он получил диплом соцпедагога в Мозырском государственном педагогическом университете имени Ивана Шамякина.