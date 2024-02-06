Суд Лидского района оштрафовал военнослужащего на 1 600 рублей за «герб нацистской Германии» в TikTok

Суд Лидского района Гродненской области оштрафовал местного военнослужащего на 40 базовых величин по статьям о распространении «экстремистской» (часть 2 статьи 19.11 КоАП) и «нацистской» символики (часть 1 статьи 19.10 КоАП). Постановление суда за 22 января заметило hrodna.life.

Согласно документу, осужденный служит по контракту в лидской воинской части. Он поставил на свою аватарку в TikTok «видоизменный герб нацистской Германии» и был подписан на газету «Салідарнасць», внесенную в список «экстремистских» материалов.

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