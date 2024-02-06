Силовики задержали парня с девушкой, которые дали интервью Onliner на митинге в 2020 году

Силовики отчитались о задержании инженера и его девушки, которые выходили на протестный марш в 2020 году. Видео с ними опубликовал провластный телеграм-канал «Книга ГУ "БАЗА"».

На первом милицейском видео мужчина говорит, что «ходил по дорогам общего пользования», а во время митинга у него взяли интервью. Во втором ролике девушка говорит, что парень пригласил ее на свидание и так она оказалась на протесте. Авторы провластного канала пишут, что ее арестовали на 10 суток.

В видео используются кадры из видео Onliner от 23 августа 2023 года. На ней мужчина в черной майке и с бело-красно-белым флагом на плечах обнимает девушку и рассказывает, почему люди вышли на протесты.

Обновлено в 15:18. Добавлена информация о втором ролике про задержание девушки, изменен заголовок.