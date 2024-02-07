При обстреле Киева погибли четыре человека, ранены 40

При обстреле Киева погибли четыре человека, сообщает Киевская городская военная администрация.

Утром российские войска нанесли удар помошью ракет и дронов Shahed. В результате удара по Николаеву 20 домов остались без крыш. Одного мужчину госпитализировали с тяжелыми минно-взрывными и черепно-мозговыми травмами — он умер в реанимации.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что одна из ракет двигалась в сторону Польши, но сменила свое направление на Львов. Польша задействовала свои и союзнические самолеты, чтобы защитить свое воздушное пространство.

При обстреле трёх сёл Херсонской области — Токаревка, Молодежное и Зеленовка — ранены двое мужчин и женщина.

Обновлено в 19:07. Добавлена информация про обстрел Херсонской области.