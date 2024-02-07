Жена политика Николая Статкевича Марина Адамович вышла на свободу после 15 суток ареста, написал муж политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк Адрей Шарендо.

О задержании Адамович стало известно 23 января. Суд арестовал ее на 15 суток по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), пишет «Вясна».

В декабре 2021 года Николая Статкевича приговорили к 14 годам колонии особого режима. Статкевича вместе с другими фигурантами «дела Тихановского» судили в закрытом режиме на выездных заседаниях в гомельском СИЗО. Его обвинили в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).