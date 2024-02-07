Задержанный в Армении беларус попросил политическое убежище

Задержанный в Армении беларус Ярослав Новиков обратился за политическим убежищем, пишет «Радыё Свабода».

«Мы посоветовались, и он уже подал заявление об убежище, потому что есть серьёзные опасения о его преследовании и новых обвинений в случае передачи Беларуси», — рассказал представитель юрист Хельсинской ассоциации в Армении и представитель интересов задержанного Араик Папикян.

2 января Новикова задержали в Армении при пересечении границы с Грузией. Беларусь объявила его в межгосударственный розыск СНГ по обвинению в уклонении от воинской службы (статья 435 УК). 4 января суд в Армении взял Новикова под стражу на 40 дней для передачи беларуским властям.