Россия атаковала Украину ракетами и дронами; есть пострадавшие и погибший

Россия нанесла массированный удар по Украине с помошью ракет и дронов типа Shahed. ПВО Украины уничтожило 12 из 15 дронов, сообщает Генштаб ВСУ.

В результате удара по Николаеву 20 домов остались без крыш. Одного мужчину госпитализировали с тяжелыми минно-взрывными и черепно-мозговыми травмами — он умер в реанимации.

В Киеве в результате обстрела пострадали девять человек, в том числе беременная женщина. Левый берег столицы остался без света: повреждены электро- и тепломагистрали.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве погибли два человека.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что одна из ракет двигалась в сторону Польши, но сменила свое направление на Львов. Польша задействовала свои и союзнические самолеты, чтобы защитить свое воздушное пространство.