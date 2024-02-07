15‑летний подросток попросил друзей поработать курьерами; СК возбудил уголовное дело за мошенничество

В Минске 15-летний подросток попросил своих друзей поработать вместо него курьерами. Нужно было забирать деньги у беларусов и передавать их мошенникам, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В октябре 2022 года 15-летний подросток попросил своих друзей (16 и 20 лет) поработать вместо него курьером. Приятели согласились. Они должны были забирать по конкретным адресам деньги у людей и передавать их «руководителям бизнеса».

Парни были уверены, что работают легально и бизнес связан с обналичиванием криптовалюты. За два дня они посетили 5 адресов. Пожилые люди передавали им не только деньги, но и вещи. Деньги они отвозили «руководителю», а вещи выбрасывали. За доставку парням платили в среднем около 100 рублей.

Следователи выяснили, что 15-летний подросток умышленно втянул друзей в противозаконную деятельность. За такую услугу ему обещали хорошие деньги и карьерный рост. На момент совершения преступления подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.

Против друзей СК возбудил уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой (часть 4 статьи 209 УК) и по факту кражи (часть 2 статьи 205 УК). Парней отпустили под личное поручительство. Общий ущерб от действий «курьеров» составил более 128 000 рублей.