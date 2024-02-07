Силовики опубликовали видео с участниками чата, которые «дискредитировали работу общественного транспорта»

Провластный телеграм-канал «Ближе к звездам. Могилев» опубликовал видео с участниками чата, которые «дискредитировали работу общественного транспорта».

На милицейсков видео мужчина в клетчатой рубашке говорит, что администрирует группу «Общественный транспорт Гомеля» с 2021 года. По его словам, в чате было около 125 человек.

«Какими-то пользователями были размещены ссылки на статьи, которые были признаны "экстремистскими материалами"», — говорит он. В это время на экране показываются сообщения со ссылками на сайт tut.by от удаленного пользователя.

Также силовики показали двух других мужчин. Один из них рассказывает о содержании чата. Другой говорит, что был администратором, видел «экстремистские материалы», но «не предпринял никаких действий».

2 февраля стало известно, что суд признал чат «экстремисткими материалами».