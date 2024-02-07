65‑летняя беларуска перечислила мошенникам 15 тысяч рублей; она поверила рекламе с фейковым Азарёнком

65-летняя беларуска перевела 15 тысяч рублей мошенникам, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома. Она увидела в телеграме рекламу с пропагандистом Григорием Азарёнком, где тот предлогал вложиться в акции компании «Газпром».

Ролик мошенники создали с помощью нейросети. Женщина об этом не знала и связалась с владельцами платформы. Беларуска оформила в банке кредит на сумму свыше 15 тысяч рублей и перевела деньги на указанный счет.

В середине января мошенники связались с женщиной и предложили продать все свои вещи и квартиру, чтобы увеличить доход. После этого женщина обратилась в милицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества (часть 4 статьи 209 УК).