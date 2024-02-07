КГБ добавил в «список террористов» вокалиста метал-группы Gods Tower Владислава Новожилова. Обновленный перечень появился на сайте комитета.

В перечне указаны имена Александра Юшкевича — фигуранта дела «Черной книги Беларуси», Николай Галалюк, Владимир Морозов и Илья Соленков . У первых трех вступил в силу приговор по статье о разжигании вражды (статья 130 УК). У Морозова также указана статья о действиях против нацбезопасности (статья 361 УК). Соленков и Новожилов указаны как обвиняемые в разжигании вражды.

В августе 2021 года Новожилов, которого осудили на 3 года химии за оскорбление главы Гомельского облисполкома (статья 369 УК), уехал из Беларуси.