Пенсионерка отдала 760 тысяч евро мошенникам, но их 16‑летний курьер был задержан

75-летней минчанке позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками ДФР, пишет пресс-служба Следственного комитета. После уговоров пенсионерка выбросила в окно более 760 тысяч евро. Деньги, завернутые в полотенце, получил 16-летний курьер мошенников. Вскоре он был задержан.

Как сказано в сообщении ведомства, мошенники позвонили минчанке с иностранного номера в среду 7 февраля. Неизвестный представился сотрудников ДФР, и сказал, что кто-то, воспользовавшись ее паспортными данными, пытается перевести деньги минчанки «на сомнительные счета». Звонивший посоветовал женщине поехать в отделение банка, и все имеющиеся сбережения «задекларировать».

Сначала пенсионерка отказалась от предложения, тогда мошенники стали звонить ей по видеосвязи, показывать ей «удостоверения» и уговаривать прислушаться к их мнению. Они также предложили минчанке альтернативный вариант — забрать деньги могут самостоятельно. На это женщина согласилась.

Минчанка, по совету мошенников, завернула в полотенце все имеющиеся в доме деньги, дождалась команды приехавшего курьера, и сбросила сверток в окно. Как пишет СК, таким образом она передала ему более 760 тысяч евро, шесть тысяч рублей и пять тысяч долларов.

Курьером оказался 16-летний ученик минской гимназии, он был задержан.

Как сказано в сообщении СК, в качестве курьера школьник начал работать в декабре 2023 года. Неизвестный написал ему в телеграме, и предложил подработку — оформить на себя несколько карт беларуских банков, подключить мобильное приложение и все реквизиты передать «нанимателю».

Спустя несколько дней ему вновь поступил «заказ». Необходимо было забрать из такси посылку, достать из нее деньги и передать их одному из мошенников. Школьнику объяснили, что есть человек, который хочет купить виртуальные активы и нужно помочь ему за вознаграждение. Юноша достал из пакета больше 10 тысяч долларов, передал, и получил за это вознаграждение.

Позже ему поступило еще одно задание — подъехать к дому, крикнуть кодовое слово, и забрать пакет. Школьник выполнил задание и был задержан.

На него завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК). Все деньги, которые передала ему пенсионерка, изъяты.