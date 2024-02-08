Прокурор запросил до 25 лет колонии представителям BYPOL

Прокурор запросил от 11 до 25 лет колонии представителям BYPOL, пишет «Белта». Дело против них ведется заочно, в режиме «специального производства».

Бывшему силовику Александру Азарову прокурор запросил 25 лет лишения свободы и штраф в 10 тысяч базовых величин, Матвею Купрейчику - 12 лет колонии и штраф в 5,5 тысяч базовых величин, Владимиру Жигарю и Игорю Лобану - по 12 лет колонии и штраф 5 тысяч базовых, Олегу Талерчику - 12 лет лишения свободы и штраф в 1 тысячу базовых, Андрею Остаповичу - 11 лет и штраф в 5 тысяч базовых.

Их обвиняют в заговоре или действиям с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК), руководстве «экстремистским формированием» (часть 1 статьи 361-1 УК) и разжигании социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК).

СК начал «специальное производство» против бывших сотрудников BYPOL

BYPOL — организация бывших беларуских силовиков. 8 июня глава объединения экс-силовиков BYPOL Александр Азаров заявил, что соцсети организации захватил бывший сотрудник Матвей Купрейчик, который ранее отказался проходить проверку на полиграфе. Купрейчик и остальные бывшие силовики обвинили Азарова в скрытии финансовых отчетов работы фонда.