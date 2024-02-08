«Вясна»: минимум 55 человек являются фигурантами дел об измене государству

44 человека были осуждены по статье об измене государству (статья 356 УК), пишет «Вясна». По этому же обвинению еще минимум 10 беларусов удерживаются под стражей, считают правозащитники.

Всего, считает «Вясна», минимум 55 человек являются фигурантами дел, связанных с «изменой государству». Двоих из них осудили заочно, еще одно дело рассматривается в режиме «специального производства».

Приговор не озвучен по делам военного аналитика Андрея Поротникова, ксендза Генриха Околотовича, подполковника Антона Черемных, жителя Петрикова Ивана Сухомерова, таможенников Евгения Гуриновича, Виктора Новика и Владимира Журомского, IT-специалиста Алексея Новогродского, Егора Кравчени и Александра Скорохода.

Среди тех, кого уже осудили, правозащитники называют фигурантов дела «Рабочага Руху», бывшего подполковника КГБ Алексея Храловича, журналистов Дениса Ивашина и Екатерину Андрееву.