«Киберпартизаны» слили данные сотрудников российского предприятия, которое изготавливает беспилотники «Орлан»

Беларуское сообщество хакеров «Киберпартизаны» опубликовало данные сотрудников российского военно-промышленного комплекса, занимающегося производством беспилотников «Орлан».

Речь идет о работниках ООО «Специальный технологический центр». Сведения передали украинской стороне, пишут «Киберпартизаны». Хакеры получили данные сотрудников, часть внутренних переписок, расположения тренировочных площадок и воинских частей, некоторые технические данные и документацию.

8 января ГУР Украины заявило, что получило 100 гигабайт данных об «СТЦ». «На его мощностях изготавливают военное снаряжение и технику, которая используется армией РФ в войне против Украины», — говорилось в сообщении.

По оценкам ГУР, стоимость этой информации может составлять 1,5 миллиарда долларов. Как сведения оказались у ведомства, ГУР не уточнял.