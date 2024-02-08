Для охраны колоний МВД использует беспилотники

Командующий внутренними войсками МВД Николай Карпенков заявил, что для охраны колоний используются беспилотники. Его слова передала пресс-служба МВД.

Такое решение принято «для повышения качества выполнения конвойных задач». Подробности не сообщаются.

Кроме того, в Беларуси создали 10 отрядов спецназначения, задачами которых являются контртеррористические действия, борьба с «незаконными вооруженными формированиями» и задержание опасных преступников, сказал Карпенков.

Об одном из таких отрядов Карпенков рассказывал в декабре 2022 года. Отряд «Смерч» организовали для борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами. Состоит от из военнослужащих запаса, уточнял силовик.